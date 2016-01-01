حصيلة إصابات كبيرة في الجيش اللبناني بعد ليلة دامية من المظاهرات

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احتجاجات لبنان

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 25 جنديًا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، السبت، والتي اشتبك فيها عناصر مؤيدة لحزب الله ومحتجين رافضين للحزب، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.

وعاد الهدوء الحذر في لبنان صباح اليوم، مع انتشار لقوات الأمن لتأمين البلاد.

وشهدت ليلة أمس مواجهات عنيفة وإطلاق نار في عدد من أحياء العاصمة بيروت، على خلفية تعرض أنصار حزب الله وحركة أمل لرموز دينية.

وأدت التوترات إلى إقفال معظم الطرقات شمالي وجنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى توترات واحتجاجات في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأطلق سياسيون دعوات للتهدئة، حيث دعا الرئيس اللبناني، إلى عدم التعرض للرموز الدينية، وكذلك فعل رئيس الوزراء، وقيادات أخرى سياسية ودينية.

المصدر: صحف لبنانية

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