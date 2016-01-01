أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 25 جنديًا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، السبت، والتي اشتبك فيها عناصر مؤيدة لحزب الله ومحتجين رافضين للحزب، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.
وعاد الهدوء الحذر في لبنان صباح اليوم، مع انتشار لقوات الأمن لتأمين البلاد.
وشهدت ليلة أمس مواجهات عنيفة وإطلاق نار في عدد من أحياء العاصمة بيروت، على خلفية تعرض أنصار حزب الله وحركة أمل لرموز دينية.
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التعليقات على حصيلة إصابات كبيرة في الجيش اللبناني بعد ليلة دامية من المظاهرات
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