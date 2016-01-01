وزيرة خارجية السودان: إثيوبيا ستفكر مرتين قبل ملء سد النهضة

قالت وزيرة خارجية السودان الدكتورة أسماء عبد الله، إن إثيوبيا إذا واجهت موقفًا قويًا من الخرطوم والقاهرة بألا يتم ملء سد النهضة قبل الوصول إلى اتفاق ستفكر في الأمر مرتين، مشيرة إلى أن مفاوضات سد النهضة أنجزت أكثر من 90% من ملفاتها، ويجب أن تُستأنف المفاوضات من حيث توقفت.
وأضافت "عبد الله"، في حوارها مع التليفزيون الرسمي السوداني برفقة وزير والموارد المائية والري، الدكتور ياسر عباس، والخبير في قضايا المياه، الدكتور إبراهيم الأمين، أمس السبت، أن رسالة السودان إلى مجلس الأمن سببها أن مصر كانت أرسلت رسالة لتوضيح موقفها، ودعت فيها مجلس الأمن للتدخل من أجل تليين موقف إثيوبيا، التي أرسلت هي الأخرى رسالة لتوضيح موقفها، وتقول فيها إنها منفتحة على المفاوضات، والسودان أرسل الرسالة لتوضيح موقفه من سد النهضة، وهو أن السودان شريك أصيل في مسألة السد والمفاوضات، وليس وسيطًا بين مصر وإثيوبيا.
وأشارت إلى أن مشروعا كبيرا بحجم سد النهضة، على بعد 20 كيلو مترًا من الحدود السودانية يؤثر على السودان، وبالتالي يجب أن يكون للسودان موقف، وسد بهذا الحجم له فوائده، وأيضًا هناك مصادر قلق منه، والسودان يهمه أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول السد.
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