تعقد اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري اجتماعا عاجلا خلال الفترة الحالية لحسم مصير الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري .
وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد المصري لكرة القدم إلي اتجاه اللجنة الخماسية لإلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم والاستعداد للموسم الجديد نظرا لضيق الوقت وانتشار فيروس كورونا.
وتابع: "هناك حالة من الانقسام بين أعضاء اللجنة الخماسية بشأن تحديد بطل المسابقة للموسم الحالي حال اتخاذ القرار النهائي بشأن إلغاء مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم.
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التعليقات على انقسام بشأن تحديد بطل المسابقة.. اللجنة الخماسية تدرس إلغاء مسابقة الدوري
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