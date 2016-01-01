انقسام بشأن تحديد بطل المسابقة.. اللجنة الخماسية تدرس إلغاء مسابقة الدوري



اللجنة الخماسية اللجنة الخماسية



تعقد اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري اجتماعا عاجلا خلال الفترة الحالية لحسم مصير الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري .



وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد المصري لكرة القدم إلي اتجاه اللجنة الخماسية لإلغاء مسابقة الدوري هذا الموسم والاستعداد للموسم الجديد نظرا لضيق الوقت وانتشار فيروس كورونا.



وتابع: "هناك حالة من الانقسام بين أعضاء اللجنة الخماسية بشأن تحديد بطل المسابقة للموسم الحالي حال اتخاذ القرار النهائي بشأن إلغاء مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم.

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واكد المصدر أن عمرو الجنايني ومحمد فضل يرفضان فكرة منح الأهلي لقب الدوري المصري لهذا الموسم.وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .