أوناجم وبن شرقي يبلغان أمير مرتضى بموافقتهما على البقاء في الزمالك

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صورة الخبر: أمير مرتضى
أمير مرتضى


أكد المغربي كريم بلق وكيل محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رغبة اللاعبان بالاستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وحرص وكيل الثنائي علي التواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.

يأتي هذا لابلاغ أمير مرتضي بأن اللاعبين سيستقلان أول طائرة تقلع من المغرب وتتجه إلى القاهرة، عقب انتهاء أزمة تعليق رحلات الطيران التي توقفت بسبب فيروس كورونا.

وترددت عدة أنباء وتقارير صحفية بشأن تلقي الثنائي عدة عروض خارجية وخاصة أشرف بن شرقي بعد التألق والمستوى الذي ظهر به خلال المباريات الأخيرة مع الأبيض وبطولتي السوبر الإفريقي والمصري.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد توج ببطولتي السوير الإفريقي والسوبر المصري قبل فترة التوقف، على حساب فريقي الترجي التونسي والأهلي.

المصدر: elbalad

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