أكد المغربي كريم بلق وكيل محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رغبة اللاعبان بالاستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض.
وحرص وكيل الثنائي علي التواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي.
يأتي هذا لابلاغ أمير مرتضي بأن اللاعبين سيستقلان أول طائرة تقلع من المغرب وتتجه إلى القاهرة، عقب انتهاء أزمة تعليق رحلات الطيران التي توقفت بسبب فيروس كورونا.
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التعليقات على أوناجم وبن شرقي يبلغان أمير مرتضى بموافقتهما على البقاء في الزمالك
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