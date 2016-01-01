عميد علوم عين شمس: آليات لتجنب مشاكل الإنترنت أثناء تسليم أبحاث طلاب فرق النقل



علوم عين شمس علوم عين شمس



قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس ان الكلية تضم ما يقرب من 5 الاف طالب ويتم تسليم جيمع الموضوعات البحثية من الطلاب منوها انه يوجد ما يقرب من 700 مقرر بالكلية وتضم 28 برنامجا وكل ذلك يحدث الكترونيا.



أضاف عميد كلية علوم خلال تصريحاته لصدي البلد إنه بدء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والباقين للاعادة حسب قرار المجلس الاعلي للجامعات ابتداء من يوم 31 مايو حيث وضعنا عدة اليات لتفادي مشاكل الانترنت لدي الطلاب .



وأشار الي ان الطلاب مسموح لهم إرسال أبحاثهم من خلال المنصة الالكترونية دون الالتزام بالجدول الزمني تجنبا لمشاكل الانترنت منوها انه يستطع الطالب تسليم ابحاثه حتي 15 يونيو.

قد يعجبك أيضا...

وأكد الدكتور محمد انه يتم التعامل مع الطلاب الكترونيا بشكل سلسل دون اي معوقات ولم نلتقي حتي الان اي شكاوي من الطلاب .