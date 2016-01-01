ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي العام على مستوى محافظات الجمهورية ماعدا محافظة شمال سيناء ' الامر الذي تسبب في حدوث قلق وتوتر لدي اولياء الامور وتعددت التساؤلات حول مصير ابنائهم .
وأكد حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمحافظة ' ان حجب النتيجة عن شمال سيناء جاء بسبب عدم أداء الطلاب مادة الجغرافيا يوم ٦ مايو الماضي.
وقال انه في حالة إعلان الوزارة لنتيجة الامتحان بالنسبة لطلاب شمال سيناء 'سيكون موقف الطلاب اما الغياب او الرسوب.
و قامت الوزارة بحجب إعلان نتيجة شمال سيناء نظرا لعدم أداء الامتحان بسبب انقطاع شبكة الانترنيت في نفس يوم امتحان مادة الجغرافيا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حمزة رضوان: الجغرافيا سبب حجب نتيجة الصف الأول الثانوي في شمال سيناء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق