حمزة رضوان: الجغرافيا سبب حجب نتيجة الصف الأول الثانوي في شمال سيناء

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حمزة رضوان: الجغرافيا سبب حجب نتيجة الصف الأول الثانوي في شمال سيناء

صورة الخبر: نتيجة الصف الأول الثانوي
نتيجة الصف الأول الثانوي


ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي العام على مستوى محافظات الجمهورية ماعدا محافظة شمال سيناء ' الامر الذي تسبب في حدوث قلق وتوتر لدي اولياء الامور وتعددت التساؤلات حول مصير ابنائهم .

وأكد حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمحافظة ' ان حجب النتيجة عن شمال سيناء جاء بسبب عدم أداء الطلاب مادة الجغرافيا يوم ٦ مايو الماضي.

وقال انه في حالة إعلان الوزارة لنتيجة الامتحان بالنسبة لطلاب شمال سيناء 'سيكون موقف الطلاب اما الغياب او الرسوب.

و قامت الوزارة بحجب إعلان نتيجة شمال سيناء نظرا لعدم أداء الامتحان بسبب انقطاع شبكة الانترنيت في نفس يوم امتحان مادة الجغرافيا.

وأضاف أن هناك قرارا اداريا سيصدر قريبا من جانب الوزارة بخصوص نتيجة الصف الأول الثانوي لطلبة شمال سبناء .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حمزة رضوان: الجغرافيا سبب حجب نتيجة الصف الأول الثانوي في شمال سيناء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88326

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager