حمزة رضوان: الجغرافيا سبب حجب نتيجة الصف الأول الثانوي في شمال سيناء



نتيجة الصف الأول الثانوي نتيجة الصف الأول الثانوي



ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي العام على مستوى محافظات الجمهورية ماعدا محافظة شمال سيناء ' الامر الذي تسبب في حدوث قلق وتوتر لدي اولياء الامور وتعددت التساؤلات حول مصير ابنائهم .



وأكد حمزة رضوان مدير التعليم العام بالمحافظة ' ان حجب النتيجة عن شمال سيناء جاء بسبب عدم أداء الطلاب مادة الجغرافيا يوم ٦ مايو الماضي.



وقال انه في حالة إعلان الوزارة لنتيجة الامتحان بالنسبة لطلاب شمال سيناء 'سيكون موقف الطلاب اما الغياب او الرسوب.



و قامت الوزارة بحجب إعلان نتيجة شمال سيناء نظرا لعدم أداء الامتحان بسبب انقطاع شبكة الانترنيت في نفس يوم امتحان مادة الجغرافيا.

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وأضاف أن هناك قرارا اداريا سيصدر قريبا من جانب الوزارة بخصوص نتيجة الصف الأول الثانوي لطلبة شمال سبناء .