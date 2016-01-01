يهتم كثير من الرجال بالموضة ومتابعة احدث الصيحات على عكس ما يعتقد البعض، فالأناقة والحصول على إطلالة فخامة من الأشياء الضرورية لديهم لأنها تزيد من جاذبية الرجل، ولكن يقع بعض الرجال فى عدة أخطاء بسيطة عند ارتداء الملابس و مواكبة الموضة وتتسبب هذه الأخطاء في إفساد أناقة الرجال.
وفى هذا السياق كشف موقع Brightside مجموعة من الأخطاء الشائعة والمتكررة بين الرجال التى قد تفسد إطلالات و أناقة الرجل، وكان أبرزها....
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التعليقات على للرجال فقط.. احذر هذه الأخطاء تفسد أناقتك
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