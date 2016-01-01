غير تقليدية وجديدة.. طريقة عمل فطيرة بالبسبوسة.. فيديو

فطيرة بالبسبوسة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات، فالنقدم لكم طريقة عمل فطيرة بالبسبوسة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير فطيرة بالبسبوسة
2 كوب كوب سميد
نصف كوب كوب سكر
نصف كوب كوب سمن
كوب زبادي
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقة كبيرة عسل جلوكوز
شربات
عجينة فطير
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