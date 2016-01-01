غير تقليدية وجديدة.. طريقة عمل فطيرة بالبسبوسة.. فيديو



فطيرة بالبسبوسة فطيرة بالبسبوسة

فطيرة بالبسبوسة من الحلويات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات، فالنقدم لكم طريقة عمل فطيرة بالبسبوسة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير فطيرة بالبسبوسة

2 كوب كوب سميد

نصف كوب كوب سكر

نصف كوب كوب سمن

كوب زبادي

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

شربات

عجينة فطير



اقرأ إيضا..

طريقة عمل مهلبية البسبوسة بالبسكويت مع الشيف توتا مراد..فيديو

قد يعجبك أيضا...

طريقة تحضير فطيرة بالبسبوسةيسخن الفرن على درجة حرارة 180تجهز صينية مدهونة بالسمنة و تخلط جميع المكونات معاتوضع في الصينية ثم ضعى المكسرات المشكلة على الوجهتخبز في الفرن حوالي 30 دقيقة ثم تسقى بالشرباتتترك لتبرد ثم تحشى بها عجينة الفطير و يسوى ثم يقدم