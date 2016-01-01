الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

آخر الأخبارأخبار السيارات › الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

صورة الخبر: الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر
الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

كشفت تويوتا عن فورتشنر 2021 المحدثة بالمزيد من التقنيات والتحسينات في التصميم.

تقتصر تغييرات التصميم الخارجي على تحديث المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بتقنية LED مع تحسين الصدام الأمامي والخلفي. في الداخل زادت تويوتا حجم شاشة اللمس إلى 8 إنش وقدمت دعم للهواتف الذكية بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

حصلت السيارة على محركات محسنة يمكنها تقليل استهلاك الوقود بما يصل لـ 17%، وقد كشفت الشركة عن بيانات محركات الديزل المحدثة والتي تشمل محرك 2.8 لتر تيربو ينتج 201 حصان وعزم 500 نيوتن-متر، ومحرك 2.4 لتر ينتج 148 حصان و400 نيوتن-متر.

ستبدأ تويوتا في بيع فورتشنر المحدثة هذا الشهر في تايلاند وستصل الفئة الفاخرة منها في أغسطس، وبالطبع ستصل التحديثات إلى الأسواق الأخرى لاحقاً بمحركات مختلفة حسب الأسواق.

صورة الخبر: الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

صورة الخبر: الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

صورة الخبر: الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2762

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager