

الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر الكشف عن تويوتا فورتشنر 2021 بتحديثات منتصف العمر

كشفت تويوتا عن فورتشنر 2021 المحدثة بالمزيد من التقنيات والتحسينات في التصميم.



تقتصر تغييرات التصميم الخارجي على تحديث المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية بتقنية LED مع تحسين الصدام الأمامي والخلفي. في الداخل زادت تويوتا حجم شاشة اللمس إلى 8 إنش وقدمت دعم للهواتف الذكية بنظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو.



حصلت السيارة على محركات محسنة يمكنها تقليل استهلاك الوقود بما يصل لـ 17%، وقد كشفت الشركة عن بيانات محركات الديزل المحدثة والتي تشمل محرك 2.8 لتر تيربو ينتج 201 حصان وعزم 500 نيوتن-متر، ومحرك 2.4 لتر ينتج 148 حصان و400 نيوتن-متر.

ستبدأ تويوتا في بيع فورتشنر المحدثة هذا الشهر في تايلاند وستصل الفئة الفاخرة منها في أغسطس، وبالطبع ستصل التحديثات إلى الأسواق الأخرى لاحقاً بمحركات مختلفة حسب الأسواق.











