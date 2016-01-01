

ألمانيا ترفع دعم السيارات الكهربائية وضريبة سيارات الوقود ألمانيا ترفع دعم السيارات الكهربائية وضريبة سيارات الوقود

يبدو أن ألمانيا تتحول تدريجياً إلى السيارات الكهربائية فقد تعهدت برفع الدعم خلال العقود التالية، ويبدو أنها ستزيد من الدعم مجدداً.



أعلنت الحكومة الألمانية عن فرض هيكل ضريبي جديد على سيارات الوقود وفي نفس الوقت أعلنت مضاعفة الدعم الذي تقدمه لعملاء السيارات الكهربائية، إضافة لتعزيز إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في أكبر عدد ممكن من المناطق بحيث يتمكن جميع السكان من الوصول إليها.



بالمجموع تبلغ قيمة الدعم المقدم من الحكومة الألمانية ما يكافئ 146 مليار دولار وسترفع ألمانيا حافز شراء السيارات الكهربائية إلى 6,700 دولار للمركبات التي تكلف أقل من 45,000 دولار، إضافة لدعم الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بـ3,400 دولار لكل سيارة يصنعونها.

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أما سيارات الوقود فستشهد رفع الضريبة على السيارات التي تبعث أكثر من 95 جرام/كيلومتر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدءاً من يناير 2021. وكلما زادت نسبة الانبعاثات زادت الضريبة عليها لأجل دعم شراء المركبات الصغيرة والأقل إصداراً للانبعاثات، والتي ستنخفض ضريبتها من 19% إلى 16%.