منتصر زيتون: الارتفاع الحالي للدولار لن يؤثر على أسعار السيارات

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منتصر زيتون: الارتفاع الحالي للدولار لن يؤثر على أسعار السيارات

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الزيادات الطفيفة الحالية في أسعار الدولار حتى الآن، لن تؤثر على أسعار السيارات في السوق المصرية.

أكد عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، في

تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، أن الزيادات الحالية لا تشكل قلقاً، لافتاً إلى أن إجمالي الارتفاعات إذا بلغ خمسون قرشاً فإنه في هذه الحالة قد يحرك أسعار السيارات.
أوضح أن تكلفة استيراد السيارة تختلف من وقت لآخر حسب تحركات العملة الأجنبية.

صرح "زيتون"، بأن حركة المبيعات في سوق السيارات المصرية تشهد تراجعاً كبيراً، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن قطاع كبير من العملاء قرروا تأجيل الشراء انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام القادمة.



المصدر: الوفد

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