عودة مازدا سبيد بعد غياب 7 أعوام

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عودة مازدا سبيد بعد غياب 7 أعوام

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية مازدا، إنتاج نسخة جديدة من سيارتها الشهيرة مازدا سبيد، سوف يتم طرحها عام 2021، مزودة بتيربو.

وكان آخر ظهور لمازدا سبيد عام 2013، قبل أن تتوقف الشركة عن إنتاجها نهائياً.

وحتى الآن لم تعلق مازدا رسمياً على التقارير التي أكدت عودة سيارتها سبيد، غير أن جميع التكهنات تؤكد اتجاه الشركة اليابانية لتقديم سيارات سيدان وهاتشباك أكثر قوة مع انسحاب فورد وجنرال موتورز من

هذه الفئات الرياضية، لتتبقى خيارات محدودة في الأسواق حالياً مثل هيونداي فوليستر وهوندا سيفيك تايب آر وتويوتا GR كورولا المنتظر طرحها.


وتستعد مازدا حالياً للحصول على نسخة مازدا 3 تيربو للسيدان والهاتشباك، مع توفر التيربو لنسخ الدفع الكلي فحسب، وغالباً مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.



المصدر: الوفد

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