عبر رسام الجرافيتى البريطانى الشهير بانكسى عن تضامنه مع قضايا السود فى مواجهة العنصرية برسومات جرافيتى جديدة نشرها على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك بالتزامن مع إنطلاق دعوات فى بريطانيا للمشاركة فى مسيرات احتجاجية ضد العنصرية ترفع شعار " Black Lives Matter" أو "حياة السود مهمة".
وبينما من المتوقع أن يحضر الآلاف المظاهرات المناهضة للعنصرية فى عدة مدن فى المملكة المتحدة، يومى السبت والأحد، على الرغم من تحذيرات الوزراء من التجمعات الجماهيرية، شارك بانكسى برسوماته الجديدة التى تتمثل فى صورة مبهمة لشخص أسود اللون وبجواره شمعة وورود بيضاء، ويعلوه علم أمريكا، ويظهر فى الجرافيتى نيران الشمعة وهى تشعل طرف العلم الأمريكى، ما يعد إسقاطًا على أن العنصرية التى يجب التخلص منها فى جميع المجتمعات سوف تحرق أمريكا.
وأرفق بانكسى، صور الجرافيتى، بتدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قال فيها: "فى البداية اعتقدت أنه يجب أن أصمت وأستمع إلى السود بشأن هذه المشكلة.. ولكن لماذا أفعل ذلك؟.. إنها ليست مشكلتهم.. إنها مشكلتى".
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التعليقات على العنصرية تحرق أمريكا فى جرافيتى جديد لـ"بانكسى" عن اضطهاد السود.. صور
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