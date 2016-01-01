

العنصرية تحرق أمريكا فى جرافيتى جديد لـ"بانكسى" عن اضطهاد السود.. صور العنصرية تحرق أمريكا فى جرافيتى جديد لـ"بانكسى" عن اضطهاد السود.. صور

عبر رسام الجرافيتى البريطانى الشهير بانكسى عن تضامنه مع قضايا السود فى مواجهة العنصرية برسومات جرافيتى جديدة نشرها على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك بالتزامن مع إنطلاق دعوات فى بريطانيا للمشاركة فى مسيرات احتجاجية ضد العنصرية ترفع شعار " Black Lives Matter" أو "حياة السود مهمة".



وبينما من المتوقع أن يحضر الآلاف المظاهرات المناهضة للعنصرية فى عدة مدن فى المملكة المتحدة، يومى السبت والأحد، على الرغم من تحذيرات الوزراء من التجمعات الجماهيرية، شارك بانكسى برسوماته الجديدة التى تتمثل فى صورة مبهمة لشخص أسود اللون وبجواره شمعة وورود بيضاء، ويعلوه علم أمريكا، ويظهر فى الجرافيتى نيران الشمعة وهى تشعل طرف العلم الأمريكى، ما يعد إسقاطًا على أن العنصرية التى يجب التخلص منها فى جميع المجتمعات سوف تحرق أمريكا.



وأرفق بانكسى، صور الجرافيتى، بتدوينة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قال فيها: "فى البداية اعتقدت أنه يجب أن أصمت وأستمع إلى السود بشأن هذه المشكلة.. ولكن لماذا أفعل ذلك؟.. إنها ليست مشكلتهم.. إنها مشكلتى".

وأضاف رسام الجرافيتى البريطانى: "الأشخاص الملونون أهملوا بواسطة النظام.. النظام الأبيض، مثل أنبوب مكسور يغرق شقة الناس الذين يعيشون فى الطابق السفلى.. هذا النظام الخاطئ يجعل حياتهم بؤسًا، ولكن ليس من وظيفتهم إصلاحه.. لا يمكنهم، لا أحد يسمح لهم بالدخول إلى الشقة فى الطابق العلوى"، وتابع "هذه مشكلة البيض.. وإذا لم يقم الناس البيض بإصلاحه، فسيتعين على شخص ما صعود الدرج وركل الباب".ويشار إلى أن دعوات التظاهر فى بريطانيا تأتى فيما تتجه الاحتجاجات فى جميع أنحاء العالم حول مقتل جورج فلويد فى مينيابوليس الأمريكية، إلى عطلة نهاية الأسبوع الثانية، بينما لا يظهر أى غضب عام لدى الشرطة بسبب وفاته، وقد توفى فلويد الأمريكى الأفريقى غير المسلح بعد أن أمسك به ضابط شرطة أبيض وضغط بركبته على عنقه فى مينيابوليس فى 25 مايو الماضى.وكانت قد اندلعت الاحتجاجات بداية الأمر فى أمريكا بعد أن أظهر مقطع فيديو فلويد وهو يلهث ويصرخ بأنه لا يستطيع التنفس أثناء القبض عليه من قبل أربعة ضباط فى مينيابوليس، قبل أن يعلن عن وفاته، واتهموا منذ ذلك الحين بالقتل الذى أثار أياماً من الاحتجاج فى الولايات المتحدة ومظاهر الحياة السوداء (BLM) فى جميع أنحاء العالم.







