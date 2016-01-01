

7 خطوات لإنقاذ شخص بلع لسانه: «الغلطة بفورة» 7 خطوات لإنقاذ شخص بلع لسانه: «الغلطة بفورة»

تتكرر حوادث الموت المفاجئ بسبب بلع اللسان، الذي يؤدي لاختناق الشخص المصاب خلال بضع دقائق.



ولإنقاذ من يتعرض لبلع اللسان ينبغي التصرف بسرعة، مع معرفة الخطوات المحددة للتعامل مع تلك الحالة الدقيقة.



وفيما يلي، نستعرض 7 خطوات لإنقاذ حالات بلع اللسان، حسب ما نقلته «سبوتنيك» عن موقع dailymedicalinfo.

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7. حرك المصاب وضعه على ظهره، بمساعدة المحيطين.6. ارفع ذقن المصاب مع إرجاع الرأس إلى الوراء وامسك جبهته بيدك.5. ادفع الفك السفلي لأعلى ثم حاول فتح الفم، بعدها ادفع الفك السفلي لأسفل هذه المرة.4. ضع الأصابع أسفل الفك السفلي وحاول دفعه إلى أعلى، في الوقت ذاته حاول أن تدفع مقدمة الفك بالإبهام للأمام.3. في هذه الحالة قد يعود اللسان إلى وضعه الطبيعي، وعليه قم بتغيير وضع المصاب واجعله مستلقِ على جانبه.2. حال عودة اللسان لموضعه قم بعمل تنفس صناعي، باستخدام الأنبوب الرغامي المتوفر في الصيدليات.1. ادخل الأنبوب من خلال فم الشخص ليحصل على الأكسجين، ويجب أن يقوم بهذه الحركة شخص قادر تمامًا على استخدامه، حتى لا يسبب مضاعفات أسوأ للمريض.