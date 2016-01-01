عنوان جاذبيتك.. طرق العناية باللحية لمظهر رائع



طرق العناية باللحية لمظهر رائع طرق العناية باللحية لمظهر رائع



بمجرد أن تكبر لحيتك ، فإنك تحتاج إلى رعاية للحفاظ على لحيتك بمظهر جذاب ومنسق، وهناك 5 خطوات رئيسية فقط تحتاج إلى اتخاذها للحفاظ على اللحية لكي تبدو رائعة.



اتبع نصائحنا في الاهتمام باللحية؛ وستحصل على لحية رائعة المظهر مدى الحياة.



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1- اغسل لحيتك بشامبو طبيعي للرجال.تأكد من غسل لحيتك بشامبو طبيعي للرجال 2-3 مرات في الأسبوع. سيحافظ ذلك على لحيتك نظيفة ورائحتها رائعة ويمنع تراكم اللحية (عرق أو زيت زائد).لا يختلف شعر لحيتك عن الشعر الموجود على رأسك. ليست هناك حاجة لشراء غسول خاص للحية ، إنه ليس أكثر من شامبو باهظ الثمن.2- حافظ على لحيتك رطبة ومشرقةللحفاظ على لحيتك ناعمة ولامعة ، من الضروري استخدام زيت اللحية لترطيب اللحية ومواصلة تألقها. يستخدم أفضل زيت اللحية المكونات الطبيعية ، بالإضافة إلى الزيوت العطرية والمستخلصات الممتازة. كما يعمل زيت اللحية على ترطيب البشرة تحت لحيتك ، مما يمنع الحكة والرقائق ويحافظ على صحة البصيلات.كيفية استخدام زيت اللحية:اسكب بضع قطرات في يديك.قم بتدليك زيت اللحية في قاعدة اللحية (يمكن أن تكون جافة أو رطبة) عند ملامسة الجلد.مرر يديك من خلال لحيتك حتى تصل إلى أطراف شعر لحيتك ، مع التأكد من توزيع الزيت على لحيتك والجلد الأساسي بالتساوي.ضع زيت اللحية مرة واحدة يوميًا في المناخات الجافة و 2-3 مرات في الأسبوع في المناخات الرطبة.3- تقليم لحيتكحافظ على تقليم لحيتك باستخدام المقص حيث يسمح لك المقص بضبط شكل لحيتك بشكل أكثر دقة.كل بضعة أسابيع ، نقترح النظر في المرآة مع مقص وتقطيع بقع غير مستوية ونهايات مجزأة أو مفكوكة. الشيء المهم هو التأكد من أنك تتبع الخط الطبيعي لوجهك. تأكد من الحفاظ على شكل مستدير ، مع الحفاظ على جميع الشعر بطول موحد. نقترح تنظيف لحيتك بمشط صغير أثناء التقليم من أجل معرفة الشعر الفضفاض بشكل صحيح والذي يجب تقليمه.4- تقليم خط العنق الخاص بكالحالة الوحيدة التي يمكنك فيها استخدام أداة التقليم ويمكنك استخدامها حول خط عنق لحيتك. نقترح تقليم هذا كل أسبوعين كذلك. للقيام بذلك ، خذ إصبعين وضعهما على تفاحة آدم. الإصبع العلوي هو المكان الذي يجب أن تقص لحيتك فيه. لا تتبع خط الفك الطبيعي. إذا قمت بذلك ، سيجعل خط العنق يبدو ضعيفًا ولحيتك محرجة.5- كن بصحة جيدةإن لحيتك وشعرك وبشرتك هي انعكاسات مباشرة لصحتك الداخلية. إذا كنت تريد لحية سميكة وصحية ، فأنت بحاجة إلى ممارسة الرياضة وتناول الطعام جيدًا والنوم جيدًا