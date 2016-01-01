طريقة عمل مشروب التفاح الأخضر

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مشروب التفاح الأخضر

تناول الخضر والفاكهة الطازجة يساعد بشكل كبير فى رفع المناعة، ويعد تناول العصائر من أسرع الطرق التى يستفيد بها الجسم، ومن ثم تقوية الجهاز المناعى.
غير أن كثيرا من النساء لايعرفن كيفية عمل العصائر وأفضل كوكتيلات الخضروات والفواكه المفيدة فى المنزل، فهناك العديد من الطرق نقدم منها طريقة عمل مشروب التفاح الأخضر وذلك بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير مشروب التفاح الأخضر
1 حزمة سبانخ شرائح
2 ثمرة تفاح اخضر مكعبات مقشرة
5 حبات بلح للتحلية
موزة حلقات
عصير ليمونة
ثمرة خيار
ماء مثلج
طريقة عمل مشروب التفاح الأخضر
- توضع كل المكونات مع البلح فى الخلاط ويصب العصير في أكواب التقديم.

المصدر: elbalad

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