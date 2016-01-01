ماذا يحدث إذا وضعت عصير البصل على شعرك .. فيديو



عصير البصل عصير البصل

عصير البصل هو احد الأشياء التي تساعد في معالجة مشاكل الشعر حيث انه مضاد لتساقط الشعر ما انه يعمل علي إعادة نموه و تم استخدامه كعلاج منزلي لسنوات حتى الآن للسيطرة على تساقط الشعر.



تساقط الشعر.. أثبت العلم أن الكبريت ، معدن الجمال ، هو العنصر الرئيسي في عصير البصل ، مما يساعد على تعزيز نمو الشعر. كما أوضح دكتور بالافي سولي ، طبيب الأمراض الجلدية ومقره مومباي وطبيب التجميل ، بينما يشرح الفوائد والاستخدام السريع لهذا العلاج المنزلي المتاح بسهولة ، عصير البصل يوفر أيضًا مغذيات دقيقة مثل فيتامين سي ، وحمض الفوليك ، وفيتامين ب 6 ، والبوتاسيوم.



وأوضح د. سولي أن عصير البصل قد يعزز الدورة الدموية لأنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. يمكن أن يؤدي تطبيق عصير البصل على الشعر وفروة الرأس إلى زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ، مما يحسن بدوره نمو الشعر. يعتبر عصير البصل مفيدًا أيضًا في تأخير الشيب المبكر للشعر (على الرغم من عدم وجود دراسات تؤكد ذلك). ويعزى ذلك إلى إنتاج إنزيم الكاتالاز في بصيلات الشعر ".

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نظرًا لأننا نبحث تحديدًا عن إعادة نمو الشعر ، . هناك الكثير من التركيبات المتاحة في سوق عصير البصل. هذه الكريمات وزيوت الشعر والشامبو وما إلى ذلك. لا يمكن تحديد فعالية التركيبات إلا من خلال التجارب السريرية ، لذلك يحتاج المرء إلى اختيار المنتج بعناية.من الأفضل استخدام عصير البصل الطازج، ويمكن تحضيرها على دفعات صغيرة وتبريدها. تجنب تحضير كميات كبيرة.كيفية تحضير عصير البصلطريقةفرم البصل وطحنه في الخلاط. المنخل من خلال قطعة قماش الشاش. تخزين في وعاء نظيف وجاف في الثلاجة.نصائح يجب وضعها في الاعتبار* أولئك الذين لديهم حساسية من البصل ، لا يجربون عصير البصل على فروة الرأس.* يمكن أن يكون عصير البصل مهيجًا لفروة الرأس ، لذلك من الأفضل مزجه مع عوامل مهدئة مثل Alovera / زيت جوز الهند / العسل.* قد تحدث زيادة حساسية فروة الرأس لعصير البصل بعد عدة تطبيقات. يرجى الاتصال بطبيب الأمراض الجلدية الخاص بك إذا ظهرت الأعراض بشكل متكرر.* يمكن أن تكون هناك ردود فعل بين عصير البصل والأدوية ، على سبيل المثال ، الأسبرين.* رائحة عصير البصل لاذعة للغاية. لذلك ، يمكن للمرء خلط بضع قطرات من الزيوت العطرية لإخفاء الرائحة وإضافة قيمة ومزيد من الخير لعصير البصل. على سبيل المثال ، زيت شجرة الشاي أو زيت اللافندر من بين أشياء أخرى.قناع الشعر بالبصلاخلطي ملعقتين صغيرتين من عصير البصل المستخرج مع ملعقة صغيرة من العسل. يمكن تطبيق هذا القناع لمدة 15-20 دقيقة قبل غسل شعرك. يعزز نمو الشعر ويضيف اللمعان والتألق إلى مهاوي الشعر. كما أنه يقلل من التهاب فروة الرأس ، ويقلل من قشرة الرأس أو أي عدوى في فروة الرأس.عصير البصل ممزوج بزيت الناعمامزجي كميات متساوية من كل منها وضعيها على فروة الرأس بساعة واحدة قبل الاستحمام. هذا مزيج ممتاز حيث يساعد كلا المكونين في إعادة نمو الشعر بالإضافة إلى خصائص مشابهة مضادة للالتهابات ومضادة للميكروباتhttps://www.instagram.com/p/B-CWue2hdtN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading