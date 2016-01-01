علاج ضيق التنفس .. بالعسل والاعشاب والاصعب بالادوية



علاج ضيق التنفس علاج ضيق التنفس

علاج ضيق التنفس له طرق متعددة يمكن ان يلجأ اليها المصابون بفيروس كورونا، لان ضيق التنفس هو حالة غير مريحة تجعل من الصعب دخول الهواء بالكامل إلى الرئتين



ويمكن ان يتم علاج ضيق التنفس بطرق مختلفة من خلال علاج منزلي، بالعسل



قد يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس فجأة لفترات زمنية قصيرة. وقد يواجهها آخرون على المدى الطويل لعدة أسابيع أو أكثر ولذلك نعرض لكم علاج ضيق التنفس او ان يصف الطبيب اسماء ادوية لعلاج ضيق التنفس

علاج منزلي لضيق التنفس

في ضوء جائحة فيروس كورونا لعام 2020، أصبح ضيق التنفس مرتبطًا على نطاق واسع بهذا المرض.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى لـ COVID-19 السعال الجاف والحمى يمكن تطبيق علاج منزلي لضيق التنفس.

قد يعجبك أيضا...

سيعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 من أعراض خفيفة فقط. ومع ذلك ، اطلب العناية الطبية الطارئة إذا واجهت:صعوبة في التنفسضيق مستمر في صدركشفاه زرقاءتشوش ذهنيإذا لم يكن ضيق التنفس ناتجًا عن حالة طبية طارئة ، يمكنك تجربة عدة أنواع من العلاجات المنزلية التي تكون فعالة في المساعدة على تخفيف هذه الحالة.علاج منزلي لضيق التنفسزيت السمسم، من خلال غليه مع كوب ماء وشربه قبل الذهاب للنوم. .شرب أوراق الجوافة بمغلية عد أن يتم نقعها ليلة كاملة.مزيج من أوراق الزعتر والجوافة مع إضافة القليل من العسل لهما وأكلها يوميًاشرب كوب من مغلي أوراق اللبلاب يوميًا مع إمكانية تحليته. صباحًا على الريقشرب كوب من منقوع القرنفل ولمدة أسبوعين. هرس بضع فصوص من الثوم والبصل وإضافتها لعصير الجزر.مزج كل من مسحوق الزنجبيل والحلبة وغليها في الماء وشرب كوبين منه يوميًا.يعتبر الفلفل الأحمر من العلاجات الفعالة في التغلب على ضيق التنفس.ثمار الرمان والغني بحمض الأسكوربيك، والذي يعمل كمضاد للالتهابات، ويفضل تناول الرمان على شكل عصير.علاج ضيق التنفس بالعسلعلاج ضيق التنفس بالعسل احدي الطرق التي يلجأ اليها الكثير خلال ازمة فيروس كورونا .واشارت الابحاث إلى ان علاج ضيق التنفس بالعسل يستخدم كدواء طبيعي في الثقافات حول العالم لعدة قرون.ويعد العسل معالجا لضيق التنفس حيث له خصائص مضادة للأكسدة تحارب الالتهاب وتعزز المناعة. وكثير من الناس يتناولونه لقدرته على تهدئة التهاب الحلق وتهدئة السعال.و العسل علاج منزلي لأعراض الحساسية وله فاعلية كبيرة في علاج ضيق التنفس بالعسلعلاج ضيق التنفس بالعسليبدو العسل مفيدًا جدًا كمثبط للسعال الليلي. يمكن أن يتسبب شكل من أشكال الربو الليلي ، يسمى الربو الليلي ، في السعال والصفير وضيق الصدر. هذه الأعراض قد تزعج نومك.كيفية علاج ضيق التنفس بالعسليقترح الباحثون في جامعة كاليفورنيا، بـ لوس أنجلوس، تناول ملعقتين صغيرتين من العسل وقت النوم.ويعتقد أن حلاوة العسل تحفز الغدد اللعابية على إفراز المزيد من اللعاب. وقد يؤدي ذلك إلى تليين الشعب الهوائية ، مما يخفف من السعال. وقد يقلل العسل أيضًا من الالتهابات في الشعب الهوائية (المسالك الهوائية داخل الرئتين) ويساعد على تكسير المخاط مما يجعل التنفس صعبًا.هناك العديد من الدراسات التي أجراها باحثون حول العالم محاولين إثبات القيمة العلاجية للعسل في علاج ضيق التنفس والربو والعديد من الحالات الأخرى. وقد كانت النتائج متفاوتة.وقارنت إحدى الدراسات العسل مع ديكستروميتورفان ، المكون الرئيسي في معظم مثبطات السعال. وجاء العسل في القمة في الحد من شدة وتواتر السعال الليلي ولذلك فهو الافضل لعلاج ضيق التنفس بالعسلوبحثت دراسة أخرى تأثير العسل والعديد من "العلاجات غير التقليدية" الأخرى على الربو.ووجدت الدراسة أن العلاجات غير التقليدية التي تم اختبارها لم تساعد أي من الربو لدى المشاركين.وقامت إحدى الدراسات على الحيوانات باختبار العسل الموثوق به كعلاج للربو في الأرانب. وكان للدراسة نتائج إيجابية ، لكنها ما زالت بحاجة إلى اختبارها على البشر.