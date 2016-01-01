ألغت حكما سابقا .. الإدارية العليا ترفض تجديد جواز سفر أيمن نور



أيمن نور أيمن نور

ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد.



وطعن أيمن نور على اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع الإستجابة لطلبه.

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وجاء في طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة خالف صحيح القانون ووجب إلغاءه.



وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب مهمة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".

