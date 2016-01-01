قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر كثير جدًا، وقام بتنفيذ إنجازات ضخمة.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ربنا يديك الصحة يا ريس وتبني مصر وتحمي شعبنا من الإرهابيين".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ودفنها بلا رجعة".
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التعليقات على دفن الإخوان بلا رجعه.. أحمد موسى: السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية وحمى الشعب .. فيديو
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