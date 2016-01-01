دفن الإخوان بلا رجعه.. أحمد موسى: السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية وحمى الشعب .. فيديو

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صورة الخبر: أحمد موسى: السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية
أحمد موسى: السيسي أنقذ مصر من الجماعة الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر كثير جدًا، وقام بتنفيذ إنجازات ضخمة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ربنا يديك الصحة يا ريس وتبني مصر وتحمي شعبنا من الإرهابيين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس السيسي أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ودفنها بلا رجعة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لن أتحدث عن إنجازات الدولة المصرية من كباري ومشروعات تنموية ولكنني سأتحدث عن دفن الرئيس السيسي للإخوان".

وأكمل الإعلامي احمد موسى: "عناصر الإخوان لا يستحقون الحصول على علاج فيروس كورونا وإحنا نعالج مواطن شريف أفضل".

المصدر: elbalad

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