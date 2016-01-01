مصر متمسكة بالحل السياسي.. أحمد موسى: أردوغان يدعم ليبيا بالإرهابيين | فيديو

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تعتمد على التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية وليس الحل العسكري، وهذه هو موقفنا منذ بدايتها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تتفق مع القرارات الأممية وحظر توريد السلاح إلى ليبيا ولكن قطر وتركيا اخترقتا الأمر وتركيا ترسل أسلحة إلى ليبيا".

وأكمل الإعلامي احمد موسى:"مصر مع استقرار ليبيا ولكن تركيا مع الإرهاب وعدم استقرار ليبيا ".

واضاف:" عقيلة صالح صرح اليوم بان أردوغان ارسل 10 آلاف إرهابي إلى ليبيا ".

ولفت الإعلامي احمد موسى الى ان اردوغان يدعم ليبيا بالإرهابيين كي يقتل الشعب الليبي بعضهم البعض.

المصدر: elbalad

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