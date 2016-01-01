قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تعتمد على التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية وليس الحل العسكري، وهذه هو موقفنا منذ بدايتها.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن مصر تتفق مع القرارات الأممية وحظر توريد السلاح إلى ليبيا ولكن قطر وتركيا اخترقتا الأمر وتركيا ترسل أسلحة إلى ليبيا".
وأكمل الإعلامي احمد موسى:"مصر مع استقرار ليبيا ولكن تركيا مع الإرهاب وعدم استقرار ليبيا ".
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التعليقات على مصر متمسكة بالحل السياسي.. أحمد موسى: أردوغان يدعم ليبيا بالإرهابيين | فيديو
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