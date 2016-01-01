

العلماء يشرحون قدرة فيروس كورونا على اختراق الدماغ البشري العلماء يشرحون قدرة فيروس كورونا على اختراق الدماغ البشري

يدخل فيروس كورونا إلى الدماغ من خلال القناه الشمية، وهو ما يفسر فقدان حاسة الذوق والشم في مراحل مختلفة من المرض.



يعتقد علماء الأحياء الألمان أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب دماغ الإنسان.



يخترق المرض الدماغ عبر القناة الشمية، هذا ما يسبب بعض أعراض المرض، على سبيل المثال، مثل فقدان القدرة على التمييز بين الروائح والأذواق.

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توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد فحص أنسجة 32 مريضا ماتوا بسبب فيروس كورونا. بالإضافة إلى الدماغ، يصيب الفيروس القاتل الرئتين والقلب والأغشية المخاطية للأنف والمريء والأوعية الدموية وعدد من الأعضاء الداخلية، حسب موقع قناة "زفيزدا" الروسية.قال فرانك هيبنر، رئيس مجموعة العلماء في جامعة برلين الحرة، إنه عثر على آثار فيروس كورونا في دماغ العديد من المرضى المتوفين، بسبب جلطات الدم، وهذا قد يكون مترابط.في المستقبل القريب، يتوقع العلماء اكتشاف كيفية اختراق الفيروس لخلايا الظهارة الشمية، حيث يبدأ طريقه إلى الدماغ.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الباحثون من معرفة ما إذا كان الفيروس الذي دخل الدماغ يؤثر على ضيق التنفس للشخص والحالة العامة للجهاز العصبي أثناء المرض.