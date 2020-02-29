وزير الإسكان يتفقد مشروع «صواري» بالإسكندرية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع "صواري- منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، بمساحة 417.63 فدان.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمساحة 120 فداناً، وتشمل تنفيذ 15 برجاً سكنياً (بدروم + أرضي + 12 دورا متكررا- وحدات سكنية كاملة التشطيب على أعلى مستوى)، وأعمال الطرق والمرافق الخاصة بالمشروع.
وأشار الوزير، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مخطط كمبوند سكنى فيلات بمساحة 41.8 فدان بإجمالى عدد 200 فيلا، بالمشروع، وجارٍ الاعتماد للبدء فى التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمشروع "صواري- منطقة غرب كارفور" بمحافظة الإسكندرية، فى نهاية يونيو 2022.
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