اتهمت سيلفي جينيسيا خادمة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بالتعامل المسيء.
وبحسب صحيفة "معاريف"، استضافت القناة 12 العبرية جينيسيا التي تحدثت عن تجربتها خلال فترة إقامتها في منزل نتنياهو.
وقالت جينيسيا: "لقد طلبت مني سارة أن أقوم بتقبيل قدميها. لقد شعرت بخجل شديد. لدي أطفال وأحفاد، شعرت بالخجل عندما أخبرتني أنه ليس لدي أي خيار آخر".
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التعليقات على خادمة زوجة نتنياهو: كانت تجبرني على تقبيل قدميها كل يوم
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