قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرحلة الماضية كانت تتطلب تعديل شروط المعاش المبكر الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية لأسباب عديدة.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أثناء استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن الأسباب الرئيسية لتعديل شروط المعاش المبكر الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية شملت فض التشابك بين وزارة المالية ووزارة التأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار لرد أموال التأمينات.
وأشارت النائبة سولاف درويش، إلى أن التعديلات بشأن شروط المعاش المبكر تمت أيضا بهدف وضع آليات لكيفية الاستفادة من هذه الأموال وتدشين صندوق لإدارة حوكمة سليمة بهذا الشأن والإستفادة الكاملة لأصحاب المعاشات من الأموال التى تم وضعها خلال سنوات عمره أثناء العمل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فض التشابك.. برلمانية تكشف أسباب تعديل شروط المعاش المبكر ..فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق