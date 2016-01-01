أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم اعلان نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 ، بعد الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 6 يونيو 2020.
حيث كتبت وزارة التربية والتعليم رسالة لجميع طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 2020 ، على موقعها الرسمي على الانترنت عبر هذا الرابط ( https://thaneduone.emis.gov.eg/ ) ، نصها كالتالي : "انتظروا اعلان نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا".
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مؤشرات نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 ، تؤكد أن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد للأسئلة وتفاعلوا معه بالشكل المطلوب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق