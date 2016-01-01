"مستحيل بعض الشيء".. المقاولون يرد على أنباء توقيع طاهر محمد طاهر للزمالك

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صورة الخبر: طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

رد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب على الأنباء التي ترددت، بشأن توقيع طاهر محمد طاهر للزمالك للانضمام إليه بداية من الموسم المقبل.

وقال المشرف على الكرة بنادي المقاولون ـ خلال مداخلة ببرنامج الماتش للإعلامي هاني حتحوت ـ :"هذا الكلام مستحيل حدوثه؛ طاهر محمد طاهر مدد عقده مع المقاولون على بياض 3 مواسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده"، مشيراً إلى أن هذه الأنباء مصدرها وكلاء اللاعبين الذين ينشطون في هذه الفترة ويحاولون إفساد الكرة المصرية.

وفي سياق أخر، شدد المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، على أن ناديه لن يفرط في حقوقه بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حال إلغاء الدوري الحالي خاصة وأنه يحتل المركز الثاني.

وأتم عادل حديثه بالإشارة إلى أن ناديه لن يسمح بتكرار ما حدث معه في البطولة العربية بعدما كان خامس الدوري الماضي وتم اختيار الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدون مبرر ـ بحسب وصفه ـ؛ للمشاركة في البطولة.

المصدر: yallakora

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