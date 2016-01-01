والد أحمد فتحي يكشف تفاصيل إصابة زوجة نجله وبناته ب كورونا.. فيديو



أحمد فتحي أحمد فتحي

كشف فتحي عبد المنعم، والد اللاعب الدولي أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل جديدة بشأن إصابة زوجة نجله اللاعب الدولي وطفليه بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.



وقال عبد المنعم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "الأولى"، مساء الجمعة، إن حالة زوجة أبنه وطفليهما جيدة، ومتواجدون في المنزل وفقا لتعليمات الطبيب، مضيفا: "أحمد هو الدكتور ليهم ويقدم لهم كل المطلوب".



وأضاف والد اللاعب الدولي أحمد فتحي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، قائلا: "مكنش في أعراض والطفلة الصغيرة سخنت وتبلغ من العمر عام وثلاث أشهر، وأمها طالب من أحمد عمل مسح للجميع واكتشفوا أنهم مصابون بكورونا، وبعدها عملنا تحليل دم وتم التواصل مع بعض الأطباء".

قد يعجبك أيضا...

وأكد عبد المنعم، أن الحالة للمصابين بسيطة وسهلة، والأطباء طالبوا عزل المصابين في المنزل وعدم الذهاب للمستشفى كون الحالة لا تحتاج لهذا الأمر.