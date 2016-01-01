تدابير جديدة من السعودية بعد ارتفاع حالات كورونا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، عن تدابير جديدة، وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته المملكة خلال الأيام الأخيرة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر مسئول بالوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 6 يونيو 2020، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.
وأضاف المصدر أنه تقرر استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.
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