تدابير جديدة من السعودية بعد ارتفاع حالات كورونا

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تدابير جديدة من السعودية بعد ارتفاع حالات كورونا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، عن تدابير جديدة، وذلك بعد الارتفاع غير المسبوق الذي شهدته المملكة خلال الأيام الأخيرة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 6 يونيو 2020، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020م، وما تشمله تلك الاحترازات من إجراءات.

وأضاف المصدر أنه تقرر استمرار تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

وتابع: "أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50 % من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد".

وقال: " فيما يخص القطاع الخاص، يستمر العمل كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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