نجاة مذيعة من فك تمساح.. شاهد ماذا حدث

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صورة الخبر: نجاة مذيعة من فك تمساح
نجاة مذيعة من فك تمساح

كاد تمساح أن ينهش رأس مراسلة صحفية أثناء إعدادها تقريرا عنه، حيث تمكنت المراسلة من الابتعاد عن التمساح وهو يقفز نحوها بشكل مفاجئ.

وصورت زاريشا برادلي مراسلة أخبار التاسعة بأستراليا، وهي تلقى نظرة فاحصة على تمساح مفترس لكن المتربص في الماء أدناها، في أحد البرك بمدينة داروين يوم الخميس الماضي.

ويوضح فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، التمساح الشرس وهو يقفز من الماء، وهو فكه مفتوح على نطاق واسع، نحو مراسلة التلفزيون التي قفزت من الرعب إلى الوراء على متن قارب، لتنجو بأعجوبة من فكِّه.

وظهرت المراسلة وهي تصرخ من الخوف، وذلك قبل أن تضحك مع مصور القناة لتعطيه بعدها إشارة بقطع التصوير، لتلتقط أنفاسها من الموقف المخيف.

وقالت المراسلة ، التي ظهرت لاحقًا في شبكة الأخبار ، إنها لم "تتحرك بهذه السرعة أبدًا، حين هاجمها التمساح.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2020/06/05/3490718596932220526/636x382_MP4_3490718596932220526.mp4

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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