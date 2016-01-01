شاهد.. حازم إمام: طارق حامد مش مؤذي.. وشحاته أفضل من الخطيب.. واعتزلت لرفضي دكة البدلاء



حازم إمام نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق حازم إمام نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق

كشف حازم إمام لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق عن اللاعب الأفضل بين محمود الخطيب و حسن شحاته كما أنه تحدث عن قصة إحترافه خارج مصر وكواليس تجمعه مع محمود الجوهري مدرب الفراعنة السابق كما أنه علق على أزية طارق حامد.



وقال إمام في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورت: "طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ومنتخب مصر، يتعرض على الدوام لانتقادات بالخشونة والعنف في الملعب.



وأكمل: "طارق حامد قلب الزمالك النابض، ومن الطبيعي يتعرض لانتقادات، لأنه لاعب قوي لكنه غير مؤذي".

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وأضاف: "على سبيل المثال أنا كنت ألعب ضد هادي خشبة لاعب الأهلي الأسبق، والأخير كان يصيبني كل لقاء لأنه لاعب صلب".وأوضح"ولكن هادي خشبة لم يكن مؤذيا وطارق حامد نفس الأمر وجاتوزو نجم إيطاليا نفس الشيء".وأردف حازم إمام إن كرة القدم أثرت على مستواه في الدراسة، موضحا أنه حقق إنجازا بالحصول على 75% في الثانوية العامة.وأضاف إمام": "كنت هادى وانا صغير، شقاوتى كانت في الكرة، وأهلى كانوا يتضايقوا منى لما أكسر حاجة".وأشار:"والدى قالى هبطلك كورة بعد ما شلت كل المواد في أول سنة بكلية التجارة".تابع الثعلب الصغير :"حضرت محاضرة وحيدة في كلية التجارة طوال 9 سنوات".وفي نفس السياق قال: "حسن شحاتة أيقونة مهمة في الكرة المصرية، والزملكاوية يعتبرونه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية بالنسبة لهم خاصة في ظل المقارنة الدائمة بينه وبين محمود الخطيب نجم الأهلي ورئيس القلعة الحمراء الحالي فدائمًا ما يختار الزملكاوية حسن شحاتة ويفضلونه على الخطيب، وأنا أيضًا أري ذلك" .وأضاف حازم أمام بأنه اعتزل كرة القدم بعد خروجه من حسابات الأجهزة الفنية وجلوسه على دكة البدلاء بشكل متكرر وهو الأمر الذي لم يتعود عليه طوال مسيرته الكروية الحافلة لذلك قرر الاعتزال فورًا.