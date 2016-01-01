مجلس النواب يعلن إصابة الناىب حسين عشماوي بفيروس كورونا



الناىب حسين عشماوي الناىب حسين عشماوي

أعلن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب عملا بمبادئ الشفافية، أن السيد النائب حسين عشماوي عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب/ محافظة القليوبية* ، وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس. وهو حاليا في إحدى المستشفيات بالجيزة وحالته الصحية مستقرة. ونتمنى له الشفاء العاجل

وأكد الأمين العام أن الامانة العامة للمجلس تهيب بالسادة الزملاء استقاء المعلومات من الامانة العامة مباشرة والتي لا تألوا جهدا في التواصل مع السيدات والسادة الصحفيين



