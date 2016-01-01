تفقد المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطوير ميدان التحرير لمتابعة المرحلة النهائية لإضاءته.
وأكد مدبولي أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير ليظهر في أبهى صوره وليكون مزارا من المزارات الأثرية المهمة وذلك في إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية.
وحرص رئيس الوزراء على متابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات خلال جولته السابقة للميدان والتي تكمن في الإنارة الجمالية للمباني المطلة على الميدان والحديقة الملحقة به.
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التعليقات على تحفة معمارية.. شاهد أحدث الصور لميدان التحرير قبل وضع اللمسات الأخيرة في تجديده
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