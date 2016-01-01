خبيرة علاقات أسرية تقدم نصائح ذهبية للمقبلين على الزواج



نصائح ذهبية للمقبلين على الزواج نصائح ذهبية للمقبلين على الزواج

قدمت خبيرة العلاقات الأسرية والإجتماعية " ريهام علام " عدد من النصائح الخاصة للمقبلين على الزواج حديثًا، لتفادي المشكلات التي تحدث في بداية العلاقة والتي يمكن أن تؤدي إلى الانفصال وهو الأمر الذي يتعرض له العديد من العرسان الجدد بسبب عدم خضوعهم لدورة تدريبية تؤهلهم للحياة الجديدة وفقًا لما أكدت عليه .



قالت ريهام علام خبيرة العلاقات الأسرية :" أننا لابد أن يدرك كلًا منا لغة الحب الخاصة بالطرف فهناك من يعبرعن حبه للطرف الأخر عن طريق الاهتمام وهناك من يعبر بالكلام وهناك من يعبرعنه بالمواقف، مضيفة معرفه الطريقة التيى يفضلها الطرف الآخر والتعامل من خلالها معه ينشأ تفاهم بينكما.

وأَضافت أن طرق التصالح للمرأة والرجل هو التعاطف والاحتواء بالنسبة للمرأة والتقدير بالنسبة للرجل.



