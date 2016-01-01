يحتوي الفول السوداني على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تمنحك دفعة صحية وتأتي هذه المكسرات أيضًا مع الكثير من الفوائد الصحية وذلك لأنها غنية بالدهون والبروتين والألياف والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامينات ب والمغنيسيوم مما يجعلها خيارًا جيدًا جدًا إذا كنت ترغب في تعزيز نظام المناعة لديك .
ووفقًا لدراسة أجريت في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت ، ارتبط استهلاك الفول السوداني بانخفاض إجمالي الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية في السكان ذوي الدخل المنخفض في الولايات المتحدة ، وبين الرجال والنساء الصينيين الذين يعيشون في شنغهاي.
ووفقًا للباحثين ، فإن المكسرات غنية بالعناصر الغذائية ،
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التعليقات على الفول السوداني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
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