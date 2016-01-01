الفول السوداني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

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الفول السوداني

يحتوي الفول السوداني على العديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تمنحك دفعة صحية وتأتي هذه المكسرات أيضًا مع الكثير من الفوائد الصحية وذلك لأنها غنية بالدهون والبروتين والألياف والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامينات ب والمغنيسيوم مما يجعلها خيارًا جيدًا جدًا إذا كنت ترغب في تعزيز نظام المناعة لديك .

ووفقًا لدراسة أجريت في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت ، ارتبط استهلاك الفول السوداني بانخفاض إجمالي الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية في السكان ذوي الدخل المنخفض في الولايات المتحدة ، وبين الرجال والنساء الصينيين الذين يعيشون في شنغهاي.

ووفقًا للباحثين ، فإن المكسرات غنية بالعناصر الغذائية ،

مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة الفينولية والمواد الكيميائية النباتية الأخرى ،وهو غني بالمغنيسيوم وهذه المغذيات ضرورية لإنتاج الطاقة كما أنه مصدر مهم لفيتامين E الذي يحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي بالإضافة إلى حمض الفوليك والنحاس والفوسفور والألياف فهو يساعد على الهضم ، ويفيد النساء الحوامل ويجب أن يكون غذاءً مفضلاً لأولئك الذين يأخذون صحتهم على محمل الجد.

المصدر: alwafd

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