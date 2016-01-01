9 أطعمة غنية بالبوتاسيوم.. تعرف عليها

عندما يتعلق الأمر بالبوتاسيوم ، غالبًا ما يكون الموز أول الأطعمة التي تتبادر إلى الذهن ولكن أوضح العلماء أن الموز يحتوي على أقل من 10% من البوتاسيوم الذي تحتاجه أجسامنا يوميًا ،وتعد فكرة أن الموز أحد أغنى مصادر البوتاسيوم هي واحدة من أكثر المفاهيم الخاطئة التي طال أمدها في عالم الغذاء والتغذية.
وتتمثل أهمية البوتاسيوم في أن يعد من العناصر الغذائية الأساسية بسبب عدد العمليات الخلوية التي يدعمها فهو له دور رئيسي في قوة العضلات ، ودعم كلا من
وظيفة الأعصاب وصحة القلب.
والكمية الموصى بها للبوتاسيوم هي 4700 مجم للشخص البالغ ومع ذلك ، فإن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من هذه المغذيات الحيوية، وبسبب العمليات الحاسمة التي يدعمها البوتاسيوم ، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة من هذا المغذي إلى مشاكل في أجسامنا.
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