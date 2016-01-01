10 عادات صحية تساعد على إنقاص الوزن



إنقاص الوزن إنقاص الوزن



لا يجب عليك اتباع نظام غذائي صارم منخفض السعرات الحرارية، أو ممارسة الصيام المتقطع لفقدان الوزن، حيث أنه في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي تنفيذ تغييرات صغيرة لحدوث مضاعفات أخرى بجانب فقدان الوزن الذي لا يستمر لفترات طويلة.







بل يجب عليك الإلتزام ببعض العادات البسيطة التي قد تساعد على فقدان الوزن بأمان ولفترات طويلة ،وفيما يلي 10تغييرات صغيرة في نمط الحياة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن وإستمراره لسنوات.

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1-تدرب على التحكم في تناول الطعام، حيث إن تناول الكثير من الطعام ، حتى الأطعمة المغذية مثل الأسماكوالفاصوليا والحبوب الكاملة ، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة.2-لا تتعجل في تناول الوجبات، حيث يمكن أن يتأثر الإفراط في تناول الطعام بسرعة تناول الطعام أو الانتهاء منه والتسرع في الوجبة لا يمنح الدماغ الوقت الكافي لمعالجة هذا الشعور بالامتلاء.3-أشرب الماء بكثرة، حيث أن قد يكون الشعور المفاجئ بالجوع ما هو إلا عطشًا فاشرب الماء قبل أن تشعر بالحاجة لذلك مما يساعد على تجنب الرغبة الشديدة والتحكم في الحوافز الغذائية.4-خذ الوقت الكافي لتحضير طعام الغداء.5-لا تفعل أشياء أخرى أثناء الوجبة أي عندما تأكل ، ركز على الأكل حيث تكون أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام عندما تشتت انتباهك.6-تناول وجبة الإفطار، حيث إن تخطي وجبة الإفطار يجعلك تشعر بالجوع بمجرد أن يحين موعد الغداء.7-احصل على قسط كافٍ من النوم فالنوم يبقي هرمونات الشهية تحت السيطرة، ويمكن أن يؤثر قلة النوم على كيفية تنظيم هذه الهرمونات للشهية .8-استخدام أطباق أصغر.9-الحد من الطعام على الطاولة، حيث يمكن أن تشجع طاولة مليئة بأطباق التقديم وأطباق من الطعام على الإفراط في تناول الطعام.10-تجنب الأطعمة السريعة، حيث أنه بالنسبة لمعظم الناس ، يبدو أن عادات الأكل الجيدة تخرج من النافذة بمجرد دخول الأطعمة السريعة إلى الصورة.