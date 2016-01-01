أفضل طرق لعلاج القدمين المتورمتين في المنزل



أفضل طرق لعلاج القدمين المتورمتين أفضل طرق لعلاج القدمين المتورمتين

أثر تفشي فيروس كورونا حول العالم على سلامتنا العاطفية والجسدية وواحدة من العديد من المخاطر الصحية للإغلاق هي أسلوب حياة غير مستقر ، والذي يأتي بدوره مع مجموعة خاصة به من التحديات الجسدية بما في ذلك زيادة الوزن وآلام الجسم وغيرها، ويمكن أن يؤدي عدم الحركة الجسدية وساعات الجلوس الطويلة بسبب الحجر الصحي إلى تورم القدمين أيضًا.



والمصطلح الطبي لتورم الجسم هو الوذمة وقد تكون هناك أسباب مختلفة وراء الوذمة في قدميك، في الواقع يمكن أن يشير إلى العديد من الحالات الصحية الأساسية مثل مشاكل الكلى والإصابات والعدوى والتهاب المفاصل ، وما إلى ذلك ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي احتباس



السوائل بسبب ساعات الجلوس الطويلة إلى تورم القدمين،ومن أبرز العلاجات الطبيعية لعلاج تورم القدمين.

1-الملح الصخري

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قليل من الملح يمكن أن يفعل العجائب في قدميك ويخففها من الألم والتورم فانقع قدميك في دلو من الماء الفاتر وأضف القليل من الملح الصخري فهو يتميز بخصائص مضادة للالتهابات سوف تهدئ قدميك ومع ذلك ، تجنب استخدام الماء الساخن لأنه سيزيد من التورم. افعل ذلك مرتين يوميًا حتى يهدأ التورم.2-أضف زيت الجريب فروت العطري في ماء الاستحمامعلى خصائص مضادة للأكسدة كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومدر للبول تساعد على تقليل التورم،أضف بضع قطرات من زيت الجريب فروت العطري في ماء الاستحمام واسترخي فقط ويمكنك أيضًا إضافته إلى دلو من الماء الفاتر ونقع قدميك.3-ارفع قدميك عالياإذا كنت تتطلع إلى تقليل تورم القدمين ، فحاول رفع قدميك عدة مرات في اليوم عندما تنام أو تجلس حتى الاستلقاء على الأرض مع رفع ساقيك وضغطهما على الحائط يمكن أن يساعد على تحسين الدورة الدموية بين قدميك والقلب.4-اشرب بذور الكزبرة بالماءبذور الكزبرة مضادة للالتهابات بطبيعتها. هذا هو ما يجعلهم علاجًا شهيرًا للعلاج بالأورام المتورمة وكل ما عليك فعله هو إضافة 2-3 ملاعق صغيرة من بذور الكزبرة في كوب من الماء وغلي الماء ثم صفي المحلول ودعه يبرد قليلًا وافعل ذلك مرتين في اليوم لتحقيق النتائج المرجوة.