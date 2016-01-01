ينتهكون السيادة.. الجيش الليبي: انسحبنا من طرابلس بعد ضغوط دولية



اللواء أحمد المسماري اللواء أحمد المسماري

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن هناك ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الجيش للعودة إلى طاولة الحوار.



وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن الجيش الليبي تلقى مطالب دولية بالتراجع 60 كم عن حدود طرابلس، موضحا أن قوات الجيش الليبي تعرضت للقصف أثناء تراجعها.



وأكد المسماري أن ما يقوم به السراج مع تركيا هو انتهاك لسيادة ليبيا، مضيفا أن " الغزاة الأتراك لم يتقيدوا بأي التزام أثناء انسحابنا".

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وأوضح أن الطائرات المسيرة التركية واصلت استهداف القوات الليبية رغم وقف النار.