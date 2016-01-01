طريقة عمل الكبدة للشيف شربيني

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طريقة عمل الكبدة للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل الكبدة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكبدة
كبدة
زيت
ماء
فلفل حار
كرات
ملح شطة حسب الرغبة
كزبرة
كمون
زعتر
بقدونس
فلفل أسود
بصل
ثوم
خل
طريقة عمل الكبدة
- ضعي الزيت ثم البصل ثم الثوم والفلفل الحار
- انقعى الكبدة بعض الخل على ماء مغلي في وعاء جانبي لعدة ثواني حتى يفتح لونها قليلًا ثم تقطع الكبدة شرائح طولية وتضاف إلى الزيت.
- ضعي الفلفل الأخضر والفلفل الحار حسب الرغبة والكرات ثم الملح والفلفل ثم الكمون والكزبرة الجافة والبهارات ثم الزعتر ثم الشطة حسب الرغبة تزين بالبقدونس ويمكن تناوله مع عيش او ارز .

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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