طريقة عمل شاورما سي فوود للشيف شربيني

نقدم لكم طريقة عمل شاورما سي فوود بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة. مقادير شاورما سي فوود كابوريا سمك فيليه سبيط جمبري خل عصير ليمون بصل فلفل ألوان طماطم كاري شطة كمون زيت زيتون ملح فلفل عيش تورتيلا طريقة عمل شاورما سي فوود - افرمي الطماطم مع ملح وفلفل وكاري وخل وزيت زيتون وشطة وكمون وعصير ليمون. - تبلي السي فوود بالخليط وضعيه على شواية بها زيت وضعى البصل الشرائح والفلفل الالوان حتى النضج ويلف داخل العيش التورتيلا .

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