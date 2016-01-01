وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة بعد أسبوعين و"مفيش تأجيل"



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التعليم :

- اللجان سيكون بها 8 طلاب فقط وبينما لن يزيد العدد في اللجان الأخرى عن 14 طالبا

- ننصح الطلاب بالمذاكرة والأهالي بتشجيع أبنائهم على الاجتهاد في الاستعداد للامتحان



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة يحكمها القانون رقم 139 للتعليم ، والذي يشدد على تحقيق العدالة بإمتحان عام موحد ولا يسرب لتحقيق تكافؤ الفرص، وبالتالي أي إخلال بعنصر تكافؤ الفرص يفسد الامتحان.



وقال وزير التربية والتعليم لـ صدى البلد : قرار عقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو قرار نهائي 100% ولسنا بصدد تغييره، وبالتالي فأمامنا أسبوعين فقط على الامتحان وننصح الطلاب بالمذاكرة والأهالي بتشجيع ابناءهم على الاجتهاد في الاستعداد للامتحان.

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اقرأ ايضا| وزير التعليم لـ صدى البلد: لم نقرر حذف 3 مواد من جدول امتحانات الثانوية العامة حتى الآنوأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2020 تشمل هذا العام 652 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، سيؤدون الامتحان داخل 56 ألفا و 591 لجنة.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن بعض اللجان سيكون بها 8 طلاب فقط وبينما لن يزيد العدد في اللجان الاخرى عن 14 طالبا فقط في الفصل ، مؤكدًا أن عدد الطلاب في الفصل في امتحانات الثانوية العامة في الأعوام الماضية كان من 22 لـ 30 طالبا.وأعلن الدكتور طارق شوقي ، أن الوزارة انتهت من تصوير فيلم بالفيديو يقدم محاكاة كاملة لخطوات التأمين والتعقيم وطريقة الدخول والخروج للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الثانوية العامة ، وما ستقدمه الدولة لهم من وسائل تأمين ، وكذلك تصوير عمليات تعقيم الورق من أول المطبعة لحين الوصول ليد الطالب ، لافتا الى أن هذا الفيلم سيذاع أول الأسبوع القادم يوم السبت او الأحد على أقصى تقديراقرأ أيضا: موعد بدء العام الدراسي الجديد.. وزير التعليم: لم نحسم هذا الأمر حتى الآنوأكد وزير التربية والتعليم، أن هذا الفيلم سوف يستعرض أيضا كافة الإحصائيات الخاصة بمنظومة أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020وقال وزير التربية والتعليم أن هذا الفيلم سيوضح لماذا قررنا أن نجعل الطلاب يتوجهوا إلى اللجان قبل موعد بدء الامتحان بساعتين ، حيث سيقف الطلاب طوابير بإشراف وزارة الداخلية ، وستكون المسافة بين كل طالب واخر لا تقل عن 2 متر ، وسيدخل الطلاب واحدا تلو الآخر من بوابات التعقيم ، ثم يتم قياس درجة حرارته ، ثم يتم تسليم الطالب ادوات التعقيم الخاصة به (كمامة جديدة و غطاء للحذاء) وسيتم تسليم "جوانتيات للمصححين" .، وستكون اللجان والكنترولات معقمة بالكامل.وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن الوزارة استعدت لتأمين امتحانات الثانوية العامة من كورونا بـ 33 مليون كمامة ، و17 ألف جهاز كاشف للحرارة ، ووسيارات اسعاف ، وطبيب وزائرة صحية من وزارة الصحة بكل لجنة سيروأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت اقصى قدر من الاجراءات الاحترازية لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة و الكنترولات من اي احتمالية لانتشار فيروس كورونا المستجد ، مؤكدًا انه قد تمم على هذه الاجراءات الاحترازية مجلس الوزراء والاجهزة الرقابية فهي قضية دولة وليست قضية وزيروقال وزير التربية والتعليم : كان من الممكن أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في 5 ايام أيام فقك بدلا من شهر ، لان الطلاب لن يؤدوا الامتحان الا في 10 مواد فقط ، ولكن طلاب الثانوية العامة في مصر يتمسكون سنويا بإتاحة مسافات زمنية كبيرة بين كل مادة واخرى .وأكد وزير التربية والتعليم ، أن الخريطة الزمنية التي ستستغرقها امتحانات الثانوية العامة واعمال تنسيق دخول الجامعات هذا العام تتمثل فيما يلي : من بدء امتحانات الثانوية لـ انتهاء التنسيق سيستغرق الامر 3 اشهر ، لان الامتحانات 30 يوم و بعدها التصحيح 20 يوم ، وثم بعد ذلك اعمال اعلان النتيجة و التظلمات ، و بعد 15 يوم تبدأ امتحانات الدور الثاني ثم يتم تصحيحها .وأشار وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة لأول مرة هذا العام ستضطر لعمل امتحانين بعد امتحان الدور الاول للثانوية العامة .حيث أكد وزير التربية والتعليم ، أنه بعد امتحانات الدور الاول ، سيتم السماح بعقد امتحانات الدور الثاني والتي سيسمح فيها للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الدور الاول بسبب الحجر الصحي والاصابة بفيروس كورونا المستجد بدخولها بالدرجة كاملة كمحاولة اولى ، ثم ستضطر الوزارة لعقد امتحان ثالث لهؤلاء الطلاب "طلاب الحجر الصحي ومصابي فيروس كورونا" في حالة رسوبهم في اي مادة في الامتحان الثاني الذي دخلوه .وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 ، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العام الجديد تكون مواعيد الامتحانات كالتالي :الاحد 21 يونيو 2020 : اللغة العربية و التربية الدينيةالثلاثاء 23 يونيو 2020 : الاقتصاد والاحصاءالخميس 25 يونيو 2020 : اللغة الاجنبية الاولىالاحد 28 يونيو 2020 : الديناميكاالخميس 3 يوليو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا و الفلسفةالثلاثاء 7 يوليو 2020 : الفيزياء والتاريخالاحد 13 يوليو 2020 : الكيمياء والجغرافياالثلاثاء 14 يوليو 2020 : اللغة الاجنبية الثانية و التربية الوطنيةالاحد 19 يوليو 2020 : الجيولوجيا و التفاضل و علم النفسالثلاثاء 21 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية