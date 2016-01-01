نقلت قناة "روسيا اليوم" عن سلطات ولاية أدرنة شمال غربي تركيا إعلانها أن مجموعة عسكرية يونانية اشتبكت بالنيران مع زورق تابع للشرطة التركية أثناء قيامه بدورية في نهر مريج على الحدود.
وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، قد أكد أن بلاده على استعداد لفعل أي شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك العمل العسكري ضد تركيا في حال أي استفزاز.
وفي حديث تليفزيوني، قال بانايوتوبولوس: إن تركيا تواصل الاستفزازات والعدوان في الآونة الأخيرة.
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التعليقات على بعد تحذير أثينا.. قوات يونانية تشتبك مع وحدة تركية على الحدود
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