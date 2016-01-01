

هل ستكتشف مركبة ناسا الجديدة حقيقة الحياة على كوكب المريخ؟ هل ستكتشف مركبة ناسا الجديدة حقيقة الحياة على كوكب المريخ؟

تخطط وكالة ناسا لإرسال مستكشفها هذا الصيف للكشف عن الحقيقة حول سطح المريخ، وحتى الآن، وبفضل عقد من البحث عبر المركبة الفضائية السابقة Curiosity التابعة لناسا، علمنا عن البحيرات والأنهار والجداول والمحيطات المحتملة التي تظهر على مدى دهور والتى تعد جزء من التاريخ الجيولوجي للمريخ.



ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه في حين أن عهد المريخ من المسطحات المائية النشطة قد انتهى قبل أكثر من ثلاثة مليارات سنة، فإن أهمية وجودها السابق لا تضيع على أولئك الذين يدرسون جيولوجيا المريخ.



تخبر الأجسام النشطة للمياه العذبة أن المريخ أنه كان صالحًا للسكن، ولكن حتى الآن لم يوجد أي دليل واضح على الحياة هناك، ولا حتى فيروس.



تستعد وكالة ناسا الآن لاتخاذ الخطوة التالية للإجابة على هذا السؤال بإطلاق مركبة أخرى، وهي Perseverance، ولعل الغرض الأساسي هو جمع عينات يمكن لمركبة فضائية مستقبلية أن تعود بها إلى الأرض، ففي كل مرة يذهب مستكشف إلى المريخ، يبقى فقط هناك، ولا توجد طريقة للعودة إلى الوطن.



ستشمل العملية في الواقع ثلاث مركبات فضائية مختلفة: تبدأ Perseverance من خلال جمع العينات على مدى عدة سنوات، والمهمة الثانية هي الهبوط على المريخ بصاروخ لإطلاق تلك العينات في مدار حول المريخ، وثالثًا، تيخرج العينات من مدار المريخ المنخفض، وتعود إلى الفضاء بين الكواكب إلى الأرض.



ستخبر هذه العينات عن التاريخ الجيولوجي للمريخ أكثر من أي شيء عرفه العلماء، وتشتمل المواد العضوية المريخية على جزيئات طويلة السلسلة تحتوي على ما يصل إلى 12 ذرة كربون، وهذا أكثر تعقيدًا مما توقع العلماء أنه على سطح المريخ المدمر بالإشعاع.



ولهذا السبب بالتحديد جمع العينات هو الأكثر إثارة وإعادتها إلى الأرض، حيث أصبحت الأدوات الآلية التي يتم إرسالها إلى هذه الوجهات البعيدة أكثر تقدمًا على مدار عقود، لكنها لا تستطيع مطابقة الأدوات المخبرية المذهلة على الأرض.

