

فى تغريدة عبر "تويتر".. إيلون ماسك يطالب بتقسيم أمازون للتجارة الإلكترونية فى تغريدة عبر "تويتر".. إيلون ماسك يطالب بتقسيم أمازون للتجارة الإلكترونية

طالب إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية بتقسيم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون.



وكتب ماسك على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "حان وقت تقسيم أمازون، الاحتكارات خطأ".



جاءت تغريدة ماسك ردا على رسالة من أحد المؤلفين يقول فيها إن أمازون ترفض عرض كتابه للبيع على منصتها، ويتبنى الكتاب وجهة نظر مغايرة بشأن مرض فيروس كورونا المستجد وينتقد إجراءات الإغلاق التي تم اللجوء إليها لوقف انتشار المرض.

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وكتب ماسك في تغريدته "هذا هراء"، مع ربط التغريدة بحساب جيف بيزو مؤسس ورئيس أمازون على تويتر حتى تصل إليه.يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الغضب العام بما في ذلك داخل الكونجرس من حجم وقوة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون، وقد نجحت الشركة في استغلال الثغرات القانونية لتجنب دفع الضرائب على مدى سنوات.في الوقت نفسه، فإن تغريدة ماسك المثيرة للجدل بشأن تقسيم أمازون ليست الأولى من نوعها لرئيس تيسلا الذي اعتاد نشر تغريدات وأراء غريبة، بما في ذلك دعوته إلى إنهاء إجراءات الأغلاق في ذروة تفشي وباء كورونا المستجد في الولايات المتحدة في الشهر الماضي.كما تصدر ماسك عناوين وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي بعد نجاح شركة سبيس إكس التابعة له في اتمام أول رحلة فضاء تجارية حيث أرسل رائدي فضاء إلى المحطة المدارية الدولية في إطار مشروع بالتعاون مع وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا.