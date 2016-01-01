

بالفيديو.. إعلان عنصري لفولكس فاجن يثير استياء العاملين بها والشركة تعتذر بالفيديو.. إعلان عنصري لفولكس فاجن يثير استياء العاملين بها والشركة تعتذر

طالب مجلس العاملين في شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات برد سريع من الشركة بشأن المنشور الدعائي العنصري.



وجاء في رد من ممثلي العاملين في الشركة على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هذا الموضوع، القول:" في واقعة المقطع الإعلاني لفولكس فاجن، ستكون الخطوة الأولى المهمة هي سرعة إظهار عملنا الداخلي من أجل كشف ملابسات الواقعة".



وطالب العاملون بالوفاء بما أعلنته الشركة من طرح نتيجة أولية للكشف عن ملابسات الواقعة في مطلع الأسبوع المقبل.

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كانت فولكس فاجن أعلنت اعتذارها في نهاية الشهر الماضي عن المقطع الدعائي للسيارة جولف الجديدة المنشور على انستجرام بعدما قوبل بانتقادات حادة، ويظهر المقطع القصير، الذي أثار رود أفعال قوية في شبكات التواصل الاجتماعي، رجلا اسود تدفعه يد بيضاء ضخمة من أمام السيارة ثم تقذف به بضربة أصبع إلى مدخل أحد المنازل.وكان يورجن شتاكمان، مدير التسويق في فولكس فاجن، قد وصف المقطع آنذاك بأنه " فيديو دعائي عنصري" يهين كل إنسان محترم، وذكر أن نتائج التحقيق في الواقعة والعواقب المترتبة عليها، سيتم إعلانها على الرأي العام.وكانت مجلة "دير شبيجل" ذكرت أن المقطع كان قد ظهر على حساب شتاكمان الرسمي على تويتر قبل 11 يوما من نشره على انستجرام، وذلك قبل أن تتم إزالته بعد أول انتقاد.وذكرت فولكس فاجن أنها ستنظر في الفترة الزمنية الكاملة خلال التحقيق في واقعة الفيديو العنصري بما في ذلك التغريدة المنشورة يوم 8 مايو على حساب شتاكمان على تويتر.وقال متحدث باسم فولكس فاجن إن " السيد شتاكمان لم يتم إخطاره بالتنويه الخاص بالفيديو الذي نشرته الإدارة المتخصصة، ولا بإزالته".وحذر مجلس العاملين من الاستنتاجات المتسرعة وأكد سريان مبدأ افتراض البراءة بالنسبة لشتاكمان، وحذر من أن الشركة صارت مهددة بالتعرض لموقف إشكالي واسع النطاق على صعيد شبكات التواصل.