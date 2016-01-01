صحيفة مغربية: الوحدة السعودي يفتح خط مفاوضات لضم أوناجم من الزمالك



محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك

كشف تقرير مغربي، اليوم الجمعة، عن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت المغربية، أن نادي الوحدة السعودي تواصل مع وكيل محمد أوناجم، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تفاصيل العقد، حال تأكد رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي.



يذكر أن نادي الزمالك نفى ما تردد مؤخرا، عن الاستغناء محمد أوناجم وكاسونجو بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه لم يتم تحديد قائمة الراحلين حنى الآن.

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كان محمد أوناجم انضم إلى الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الوداد المغربي.وشارك محمد اوناجم مع الزمالك في 21 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.