كشف تقرير مغربي، اليوم الجمعة، عن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة " لو 360 سبورت المغربية، أن نادي الوحدة السعودي تواصل مع وكيل محمد أوناجم، من أجل التوصل لاتفاق بشأن تفاصيل العقد، حال تأكد رحيله عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي.
يذكر أن نادي الزمالك نفى ما تردد مؤخرا، عن الاستغناء محمد أوناجم وكاسونجو بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا أنه لم يتم تحديد قائمة الراحلين حنى الآن.
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التعليقات على صحيفة مغربية: الوحدة السعودي يفتح خط مفاوضات لضم أوناجم من الزمالك
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