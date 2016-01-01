لهذا السبب.. 5 شركات تستدعي 120 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، اعتزام 5 شركات سيارات من بينها هيونداي موتور الكورية الجنوبية ومرسيدس بنز الألمانية استدعاء حوالي 120 ألف سيارة بشكل طوعي لإصلاح عيوب فنية فيها.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن هذا القرار هو الأحدث في مسلسل قرارات شركات صناعة أو استيراد السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات فنية في السيارات التي يتم بيعها في السوق المحلية.
وبحسب بيان وزارة النقل ستستدعي شركات هيونداي موتور الكورية وأودي كوريا ومرسيدس بنز كوريا وبورشه كوريا الألمانية وكيهيونج إنترناشيونال التي تستورد سيارات "ماكلارين" الرياضية الفارهة حوالي 7ر116 ألف سيارة بسبب وجود مكونات معيبة فيها.
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