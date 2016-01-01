لهذا السبب.. 5 شركات تستدعي 120 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

آخر الأخبارأخبار السيارات › لهذا السبب.. 5 شركات تستدعي 120 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

صورة الخبر: لهذا السبب.. 5 شركات تستدعي 120 ألف سيارة في كوريا الجنوبية
لهذا السبب.. 5 شركات تستدعي 120 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، اعتزام 5 شركات سيارات من بينها هيونداي موتور الكورية الجنوبية ومرسيدس بنز الألمانية استدعاء حوالي 120 ألف سيارة بشكل طوعي لإصلاح عيوب فنية فيها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن هذا القرار هو الأحدث في مسلسل قرارات شركات صناعة أو استيراد السيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات فنية في السيارات التي يتم بيعها في السوق المحلية.

وبحسب بيان وزارة النقل ستستدعي شركات هيونداي موتور الكورية وأودي كوريا ومرسيدس بنز كوريا وبورشه كوريا الألمانية وكيهيونج إنترناشيونال التي تستورد سيارات "ماكلارين" الرياضية الفارهة حوالي 7ر116 ألف سيارة بسبب وجود مكونات معيبة فيها.

وتتضمن قائمة العيوب الفنية في السيارات المستدعاة، خلل فني في نظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة أثناء السير بالنسبة للسيارة سانتافي التي تنتجها هيونداي وهشاشة مكونات موضع بادئ التشغيل البديل في السيارة أيه 645 بريميوم ذات الدفع الرباعي من أودي، وخلل في قفل الباب الخلفي للسيارة أيه.م.جي – جي 63 الفارهة من مرسيدس.

وأشارت وزارة النقل الكورية الجنوبية في بيان إلى أن شركات هيونداي وأودي ومرسيدس والشركة المستوردة لسيارات ماكلارين بدأت بالفعل خدمات إصلاح العيوب واستبدال المكونات المعيبة.

في حين ستبدأ شركة بورشه العملية يوم الاثنين المقبل، ويمكن لأصحاب هذه السيارات زيارة مراكز الصيانة للحصول على الخدمة مجانا.

المصدر: مصراوى

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لهذا السبب.. 5 شركات تستدعي 120 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28206

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager