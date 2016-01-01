تعهد بتحمل راتبه..تركي آل الشيخ يعرض حسام عاشور على الزمالك

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تركي آل الشيخ وحسام عاشور

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تواصل مع مسئولي النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.

يأتي هذا من أجل عرض خدمات حسام عاشور قائد الأهلي عليهم لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما أعلن النادي الأحمر في بيان رسمي عن توجيه الشكر للاعب.

وأضاف المصدر أن تركي آل الشيخ تعهد بتحمل قيمة راتب حسام عاشور مع الزمالك حال نجاح الصفقة ليكون تقديرًا منه لمشوار اللاعب في المستطيل الأخضر ونوع من أنواع التعويض له نتيجة الأزمات الأخيرة التي وقع فيها والتي أسفرت عن رحيله من الأهلي.

وتابع المصدر حديثه المصدر قائلًا إن تركي آل الشيخ ترك حرية القرار لمسئولي الزمالك بخصوص أن يتم اتخاذ ما هو في صالحهم.

ومن المقرر أن يتم عرض الأمر أيضا علي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الابيض لتحديد موقفه من انضمام اللاعب.

المصدر: elbalad

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