| شاهد | طعام وحيد لا يفسد أبدًا: تستمر صلاحيته إلى الأبد بشرط | شاهد | طعام وحيد لا يفسد أبدًا: تستمر صلاحيته إلى الأبد بشرط

تتمتع الفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة بفترة صلاحية، في أي مكان، من أيام إلى أسابيع، وأحيانًا أشهر أو حتى سنوات للأطعمة المعلبة والمجففة.



في النهاية، تبدأ هذه الأطعمة بالتعفن والتحلل وتفوح منها رائحة كريهة، ولكن هناك عنصر أساسي في المطبخ لن يفسد أبدًا، ولا يوجد له تاريخ انتهاء، كما أنه ليس طعامًا معالجًا بل طبيعي تماما.



إنه العسل! هذا صحيح، فإن هذا المزيج السميك الذي يحول كل شيء من الشاي إلى دقيق الشوفان إلى طعم أفضل، لن تنتهي صلاحيته أبدًا، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.

قد يعجبك أيضا...

يعود الفضل في هذه الميزة أن العسل يعد شكلا من أشكال السكر، على الرغم من اختلافها عن سكر المائدة الأبيض، إلا أن المواد الحلوة استرطابية، مما يعني أنها لا تحتوي على الكثير من الماء في حالتها الطبيعية.ونظرًا لوجود القليل من الرطوبة، لا يمكن للبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى التي تجعل الطعام يفسد في العادة أن تزدهر في تلك البيئة الجافة.العسل هو أيضا حمضي، مع درجة حموضة تتراوح من 3.26 إلى 4.4، وتعني الحموضة العالية أنها ستقتل أي بكتيريا أخرى تحاول البقاء في العسل. وإذا تم تخزينها بشكل صحيح، كما هو الحال في وعاء زجاجي محكم الغلق، فلن يتعرض لبيئة رطبة يمكن أن تفسده. طالما أن العسل مغلق ومحكم بشكل صحيح في مكان جاف، يجب أن تستمر صلاحيته إلى الأبد.